Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: один загиблий, четверо поранених
21 квітня вранці російська армія обстріляла місто Українськ Донецької області. В результаті атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення
Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.
"Близько 08:30 окупанти атакували місто Українське, внаслідок чого загинула 1 цивільна особа 1942 року народження, поранено 4 людини", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що пошкоджень зазнали 6 двоповерхових житлових будинків.
- За добу 19 квітня російські окупаційні війська завдали низки ударів по населених пунктах Донецької області, унаслідок чого поранені четверо мирних мешканців.
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