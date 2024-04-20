На Донеччині через російські обстріли за добу постраждали 4 людини

Про це інформує Національна поліція України.

Так, протягом доби Донеччина витримала 1560 обстрілів. Росіяни били по реігону з авіації, РСЗВ, артилерії.

Зокрема, війська РФ накрили вогнем шість населених пунктів: міста Дружківка, Красногорівка, Українськ, селище Нью-Йорк, села Галицинівка і Предтечине.

У результаті пошкоджено 31 цивільний об’єкт: 28 житлових будинків, автомобіль, газопровід та лінія електропередач.

На Дружківку російські війська скинули керовану авіабомбу УМПБ Д-30СМ, постраждала цивільна особа.

Також авіаудар протирадіолокаційною ракетою Х-31П окупанти завдали по Українську - поранено людину, пошкоджено сім багатоквартирних будинків.

Ще двох жителів травмовано внаслідок артилерійських обстрілів в Красногорівці та Нью-Йорку. Там також пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.