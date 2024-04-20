На Донеччині через російські обстріли за добу постраждали 4 людини
За минулу добу, 19 квітня, російські окупаційні війська завдали низки ударів по населених пунктах Донецької області, унаслідок чого поранені четверо мирних мешканців
Про це інформує Національна поліція України.
Так, протягом доби Донеччина витримала 1560 обстрілів. Росіяни били по реігону з авіації, РСЗВ, артилерії.
Зокрема, війська РФ накрили вогнем шість населених пунктів: міста Дружківка, Красногорівка, Українськ, селище Нью-Йорк, села Галицинівка і Предтечине.
У результаті пошкоджено 31 цивільний об’єкт: 28 житлових будинків, автомобіль, газопровід та лінія електропередач.
На Дружківку російські війська скинули керовану авіабомбу УМПБ Д-30СМ, постраждала цивільна особа.
Також авіаудар протирадіолокаційною ракетою Х-31П окупанти завдали по Українську - поранено людину, пошкоджено сім багатоквартирних будинків.
Ще двох жителів травмовано внаслідок артилерійських обстрілів в Красногорівці та Нью-Йорку. Там також пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.
- Уже вранці 20 квітня в Запоріжжі та Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Унаслідок цього є ураження інфраструктурного об'єкта.
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