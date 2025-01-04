Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждали троє людей
У суботу, 4 січня, російська армія здійснила артобстріл по місту Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення дістали троє людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих, зазначив він.
У стані середньої тяжкості госпіталізували 71-річного чоловіка, зазначив Лисак.
Також жінки 61 та 68 років перебувають на амбулаторному лікуванні.
Очільник ОДА додав, що в місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.
- Уранці суботи, 4 січня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Ківшарівка Харківської області. У результаті обстрілу загинув чоловік.
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