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Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждали троє людей

Ксенія Золотова
4 січня, 2025 субота
13:50
Війна з Росією обстріл, вибух, війна

У суботу, 4 січня, російська армія здійснила артобстріл по місту Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення дістали троє людей

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих, зазначив він.

У стані середньої тяжкості госпіталізували 71-річного чоловіка, зазначив Лисак.

Також жінки 61 та 68 років перебувають на амбулаторному лікуванні.

Очільник ОДА додав, що в місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.

  • Уранці суботи, 4 січня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Ківшарівка Харківської області. У результаті обстрілу загинув чоловік.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
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