Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: постраждали троє людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Через ворожий артобстріл у Нікополі троє постраждалих, зазначив він.

У стані середньої тяжкості госпіталізували 71-річного чоловіка, зазначив Лисак.

Також жінки 61 та 68 років перебувають на амбулаторному лікуванні.

Очільник ОДА додав, що в місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.