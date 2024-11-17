Росіяни обстрілюють будинки, приватний і громадський транспорт у Херсоні: є загиблі й поранені

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, зранку окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду знищено приватний будинок.

"Власниця - літня жінка дивом уціліла. У неї вже побували наші працівники й організували перші заходи з ліквідації наслідків рашистської атаки", - зазначив Мрочко, додавши відео наслідків.

Згодом він поінформував, що в Дніпровському районі Херсона зранку російські окупанти з дрона атакували автівку. Чоловік 58 років, який у ній перебував, не вижив.

Також стало відомо про ще одну жертву російських терористів у Дніпровському районі: 51-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, внаслідок ворожої атаки.

У цьому ж районі постраждали ще двоє людей - чоловіки 37 та 39 років отримали мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Наразі вони в лікарні, обстежуються.

Мрочко заявив, що під ворожий обстріл у Корабельному районі Херсона потрапив автобус, який обслуговує 20-й маршрут. Уламками пошкоджено 2 скла, утім водій з пасажирами не травмувались. Транспорт належить приватному підприємству-перевізнику.

О 15:00 очільник МВА зазначив, що до лікарів звернулась 67-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсона близько 14:30. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму.

Вже о 15:50 Мрочко повідомив, що внаслідок недавнього обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ загинула ще одна людина. Зараз встановлюється особа.