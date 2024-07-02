Росіяни обстріляли Херсон: вбили жінку, поранили ще 7 людей, зокрема комунальників

Про це інформує Херсонська ОВА.

Вказано, що через російський обстріл 54-річний чоловік зазнав контузії, струсу головного мозку та черепно-мозкової травми. Він отримує необхідну медичну допомогу у лікарні.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих. До лікарні також доставили 80-річного херсонця, у якого діагностували контузію, поранення грудної клітини, кисті, стопи, вибухову та черепно-мозкову травми.

"Ще одна людина потрапила під ворожий удар у середмісті Херсона", - додали в ОВА.

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 11:45 відомо про 5 постраждалих людей в різних районах Херсона.

"Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони отримали вибухові травми", - розповів Прокудін.

Прокудін також поінформував, що через російську атаку загинула 54-річна жінка. Водночас кількість поранених зросла до семи.

Стало відомо, що у центрі Херсона під обстріл потрапили комунальники: 63-річна жінка зазнала вибухової травми та уламкового поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

"Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - додав очільник області.