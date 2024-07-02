Росіяни обстріляли Херсон: вбили жінку, поранили ще 7 людей, зокрема комунальників
Російська окупаційна армія у вівторок, 2 липня, атакувала Херсон: внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще семеро людей, серед яких комунальники, зазнали поранень
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що через російський обстріл 54-річний чоловік зазнав контузії, струсу головного мозку та черепно-мозкової травми. Він отримує необхідну медичну допомогу у лікарні.
Згодом стало відомо про ще двох постраждалих. До лікарні також доставили 80-річного херсонця, у якого діагностували контузію, поранення грудної клітини, кисті, стопи, вибухову та черепно-мозкову травми.
"Ще одна людина потрапила під ворожий удар у середмісті Херсона", - додали в ОВА.
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 11:45 відомо про 5 постраждалих людей в різних районах Херсона.
"Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони отримали вибухові травми", - розповів Прокудін.
Прокудін також поінформував, що через російську атаку загинула 54-річна жінка. Водночас кількість поранених зросла до семи.
Стало відомо, що у центрі Херсона під обстріл потрапили комунальники: 63-річна жінка зазнала вибухової травми та уламкового поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
"Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - додав очільник області.
- Російські окупанти за минулу добу завдали 2 576 ударів по Донеччині, внаслідок чого пошкоджено понад 80 цивільних об'єктів, загинули 4 людини, ще 27 постраждали.
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