Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState

Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState

Марія Науменко
1 вересня, 2025 понедiлок
13:00
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Станом на понеділок, 1 вересня, російська окупаційна армія захопила Комишуваху, що розташована неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Комишуваху", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними аналітиків, російські війська також просунулися в районах населених пунктів Маліївка та Новоукраїнка.

фото: скриншот

  • За минулу добу на російсько-українському фронті зафіксували 190 бойових зіткнень. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 64 рази намагалися прорвати українську оборону.
14:06
OPINION
"Закриті" перемовини з США? Кремль активізує інформаційні вкиди на тлі російсько-білоруських навчань
14:00
Ексклюзив
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
13:35
Київ скликав позачергове засідання Ради Україна-НАТО через нещодавні атаки РФ
13:23
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Літак фон дер Ляєн змушені були приземлити в Болгарії за паперовими картами через ймовірне втручання РФ, - FT
13:06
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 800, понад 2,5 тис. поранених
13:01
Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
12:58
Маріуполь
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
12:39
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Убивство Парубія: правоохоронці не виключають причетність Росії
12:33
Ексклюзив
обстріл, ППО
Після 4 вересня можуть повторитися повітряні масовані удари РФ, - генерал Романенко
12:28
У Коцюбинському на Київщині відкрили освітній хаб у межах співпраці з громадою з Бельгії: охочі зможуть вивчати 2 мови
12:24
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
12:18
В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
12:00
OPINION
Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?
11:57
Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями
11:56
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини
11:54
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Про погоду, про життя, про нас із вами: стартував YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко"
11:41
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства
11:30
Ексклюзив
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Подаруйте дітям себе україномовних, - письменниця Кузнєцова
11:14
Енергетика
Споживання електроенергії зросло через спеку: ситуація в енергосистемі 1 вересня
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
11:03
Юлія Свириденко
Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко
11:00
Інтерв’ю
Євгенія Кузнєцова
Чи потрібно в Україні вивчати російську мову і реформувати кафедри русистики. Розмова з письменницею Євгенією Кузнєцовою
10:42
Маттіас Мірш та Єнс Шпан дорогою до Києва
До Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій бундестагу
10:40
гелікоптер Мі-8
Українські розвідники уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та судно РФ
10:24
російська пропаганда
ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України
10:23
У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
10:16
Ексклюзив
китай ракета
Китайська армія не доросла до рівня американської, але це ціль КНР, - китаєзнавиця Голод
10:00
OPINION
Воєнні дії можуть припинитися в найближчі місяці?
09:56
Кароль Навроцький
Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 вересня: скільки коштують євро та долар
09:16
ППО
Вночі ППО знешкодила 76 з 86 ворожих безпілотників
09:14
Австралія
В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства
09:00
OPINION
Андрій Парубій. In memoriam
08:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
08:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
08:12
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 190 боїв: третина - на Покровському напрямку
08:04
Володимир Путін
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
08:03
OPINION
Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
08:00
Ексклюзив
Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова
