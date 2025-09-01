Росіяни окупували Комишуваху поблизу адмінмежі Дніпропетровської області, - DeepState
Станом на понеділок, 1 вересня, російська окупаційна армія захопила Комишуваху, що розташована неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог окупував Комишуваху", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними аналітиків, російські війська також просунулися в районах населених пунктів Маліївка та Новоукраїнка.
фото: скриншот
- За минулу добу на російсько-українському фронті зафіксували 190 бойових зіткнень. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 64 рази намагалися прорвати українську оборону.
