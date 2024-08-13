Росіяни окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку неподалік Покровська, - DeepState
У вівторок, 13 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Лисичне, Іванівку та Свиридонівку Донецької області
Про це йдеться у дописі моніторингового порталу DeepState.
"Ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького", - пише DeepState.
Водночас українські війська зуміли відкинути ворога біля населеного пункту Стельмахівка, який розташований на межі Харківської й Луганської областей.
- 13 серпня повідомлялось, що російські окупанти у Вовчанську на Харківщині облаштовують нові точки евакуації для особового складу своїх підрозділів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.54
- Актуальне
- Важливе