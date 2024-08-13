Росіяни окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку неподалік Покровська, - DeepState

Про це йдеться у дописі моніторингового порталу DeepState.

"Ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького", - пише DeepState.

Водночас українські війська зуміли відкинути ворога біля населеного пункту Стельмахівка, який розташований на межі Харківської й Луганської областей.