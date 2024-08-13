Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку неподалік Покровська, - DeepState

Росіяни окупували Лисичне, Іванівку та Свиридонівку неподалік Покровська, - DeepState

Влад Дідусь
13 серпня, 2024 вiвторок
16:57
Війна з Росією окупант

У вівторок, 13 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Лисичне, Іванівку та Свиридонівку Донецької області

Зміст

Про це йдеться у дописі моніторингового порталу DeepState.

"Ворог окупував Лисичне, Іванівку, Свиридонівку та просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького", - пише DeepState.

Водночас українські війська зуміли відкинути ворога біля населеного пункту Стельмахівка, який розташований на межі Харківської й Луганської областей.

  • 13 серпня повідомлялось, що російські окупанти у Вовчанську на Харківщині облаштовують нові точки евакуації для особового складу своїх підрозділів.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Харківщина
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
Олександр Лукашенко
Автор Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Автор Ірена Моляр
12 серпня, 2024 понедiлок
Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 серпня
18:29
Олександр Усик (праворуч) на відкритому тренуванні Полісся
"Все дуже непогано": тренер "Полісся" оцінив футбольний рівень Усика
18:27
ракета Storm Shadow
Британський уряд не дав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow у межах дій у Курській області, - The Telegraph
18:11
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували Україну ракетами та "шахедами": на Чернігівщині й у Сумах влучання в інфраструктуру
18:00
Аналітика
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Україна взяла на Олімпіаді в Парижі 12 медалей. Аналізуємо виступ наших спортсменів
18:00
OPINION
Віктор Шлінчак
Спорту потрібні зміни. Важкі, болючі, але абсолютно актуальні рішення
17:59
кабмін
Кабмін затвердив вимоги до облаштування захищених просторів у закладах освіти: що відомо
17:54
На фото: гелікоптер Apache
Міноборони Польщі підписало контракт зі США на закупівлю 96 гелікоптерів Apache
17:50
"Динамо"
"Рейнджерс" - "Динамо": букмекери оцінили шанси українців на вихід у плей-офф ЛЧ
17:34
латвійські дрони для України
Коаліція дронів: Україна отримала чергові 500 безпілотників від Латвії
17:25
Війна з Росією
У Міноборони розповіли, у скількох військових частинах запровадили Армію+
17:22
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулось 80 бойових зіткнень, майже половина - на Покровському напрямку
17:11
На фото: Ріанна на церемонії "Оскар-2023"
Ріанна після 9-річної перерви випустить новий альбом та веде переговори про світовий тур
16:52
Ексклюзив
ЗСУ
"Операція базових ефектів": у Defense Express назвали головну мету наступу ЗСУ в Курській області
16:48
Курська область
Росіяни почали відправляти до Курської області гуманітарні вантажі з ТОТ України, - Спротив
16:48
Ексклюзив
Софія Федина
"Тотальний маразм": нардепка Федина про намір МОН об’єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією"
16:32
росія прапор занепад
РФ готувала свій флот для ударів по цілях у Західній Європі в разі конфлікту з НАТО, - FT
16:27
Азовське море
Біженців із Курщини хочуть поселити в санаторіях на ТОТ Запорізької області
16:18
Фільм "Жах на вулиці В'язів"
Фільму "Жах на вулиці В'язів" змінили рейтинг, визнавши "відносно стриманим"
16:17
Оновлено
Уряд затвердив Нацплан дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Подробиці
16:09
OPINION
Сергій Марченко
П'ять причин, чому вибори в Америці виграє Гарріс
16:02
дрон, БПЛА
За місяць РФ атакувала Херсонщину з дронів близько 3300 разів
16:00
білорусь та Україна
У Білорусі заявили про намір закрити українське посольство, у МЗС України закликали "не нагнітати"
15:47
Оновлено
комендантська година
На Харківщині посилили комендантську годину для 201 населеного пункту
15:42
OPINION
Борис Захаров
Візія перемоги
15:38
Міноборони допустило до експлуатації нові зразки бронемашин із захистом від мін і засідок
15:20
МЗС України
У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію Курщини, і назвали мету операції
15:19
Російські військові
У Вовчанську росіяни облаштовують нові точки евакуації для своїх підрозділів, - ОТУ "Харків"
15:16
Інтерсіті
В Укрзалізниці розповіли, яка функція застосунку для продажу квитків була найпопулярнішою за 2 роки 
15:08
Шейх Хасіна
Щодо колишньої прем'єр-міністерки Бангладеш почали розслідування через убивство чоловіка на протестах, - BBC
14:58
Девʼята робота Бенксі
При вході до Лондонського зоопарку зʼявився новий мурал Бенксі
14:43
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт Ступак припустив, скільки часу може тривати наступ ЗСУ в Курській області
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
поліція німеччина
Убивство в німецькому притулку для біженців: затримали 26-річного українця
14:25
Антон Красовський
Суд виніс вирок російському пропагандисту Красовському, який закликав убивати українських дітей
14:21
долар євро валюта обмін
ЄС надав Україні €4,2 млрд в межах програми Ukraine Facility: куди спрямують кошти
14:20
На фото: Олександр Педан
Отримував пропозиції: шоумен Педан розповів, чи має політичні амбіції 
14:02
OPINION
Андрій Яніцький
Як Орбан допоміг російським шпигунам
13:50
Литва посилює санкції на транзит до Калінінграда
У Литві викрили масштабну схему контрабанди товарів до РФ на майже €2 млн
13:50
єОселя
"єОселя": для українців до 25 років перший внесок зменшили до 10%
13:37
Андрій Пишний
Очільник НБУ розповів, коли планують затвердити обмеження переказів з картки на картку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV