У Вовчанську росіяни облаштовують нові точки евакуації для своїх підрозділів, - ОТУ "Харків"

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

Зазначено, що ворог формує точки евакуації для підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу РФ.

"У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу", - розповідають у матеріалі.

Водночас у районі населеного пункту Стариця російські загарбники замінили бойову охорону на своїх позиціях і також провели евакуаційні заходи.

ОТУ "Харків" наголошує, що росіяни за добу втратили на напрямку 71 особу.