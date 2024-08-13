У Вовчанську росіяни облаштовують нові точки евакуації для своїх підрозділів, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти у Вовчанську на Харківщині облаштовують нові точки евакуації для особового складу своїх підрозділів
Про це повідомляє ОТУ "Харків".
Зазначено, що ворог формує точки евакуації для підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу РФ.
"У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу", - розповідають у матеріалі.
Водночас у районі населеного пункту Стариця російські загарбники замінили бойову охорону на своїх позиціях і також провели евакуаційні заходи.
ОТУ "Харків" наголошує, що росіяни за добу втратили на напрямку 71 особу.
- 9 серпня повідомлялось, російські окупанти готуються до штурмових дій в районах багатоповерхової забудови та агрегатного заводу у Вовчанську.
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