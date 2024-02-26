Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що російська сторона не пропонувала ці списки для обміну.

"Переговори тривають, нові обміни готуються. Проте для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, українське суспільство має залишатися об'єднаним, не довіряти ворогу та його провокаціям", - наголосили у штабі.