Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували
Росіяни опублікували у соцмережах імена реальних людей, які перебувають у російському полоні та заявили, що Україна не хоче їх забирати
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що російська сторона не пропонувала ці списки для обміну.
"Переговори тривають, нові обміни готуються. Проте для того, аби всі українці змогли повернутися з полону, українське суспільство має залишатися об'єднаним, не довіряти ворогу та його провокаціям", - наголосили у штабі.
- 11 лютого повідомлялося, що генеральний директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розглядає можливість обміну решток Столипіна на полонених українських бійців.
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