Директор "Києво-Печерської лаври" запропонував обміняти рештки Столипіна на полонених бійців ЗСУ
Генеральний директор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розглядає можливість обміну решток Столипіна на полонених українських бійців
Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.
Остапенко зауважив, що першим об'єктом, який був відреставрований в Успенському соборі, був пам'ятник не українським діячам, а саме діячу Російської імперії українофобу Петру Столипіну, назвавши це свідомою політикою російських маркерів.
Він закликав розпочати суспільний діалог щодо того, що робити з рештками російського діяча, наголосивши, що існує декілька варіантів.
"Одна з ідей - внести його в обмінний фонд, - зазначив він. - У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах Російської Федерації і які закинуті, і ніхто не знає, де вони знаходяться".
Директор "Києво-Печерської лаври" пояснив, що початок процесу внесення решток Столипіна до обмінного фонду є вкрай важливим для української незалежності.
"Якщо ми кажемо, що почався процес справжньої незалежності України, то він має починатися з повернення наших символів, наших діячів", - підсумував Остапенко.
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8 лютого стало відомо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" отримав у постійне користування земельні ділянки площею 31,76 га та 0,15 га.
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