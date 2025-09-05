Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
Після спецоперації СБУ "Павутина" росіяни перемістили свої літаки в найсхіднішу точку – авіабазу дальньої авіації "Українка" в Амурській області
Про це повідомив очільник Служби безпеки Василь Малюк, пише Укрінформ.
За його словами, зараз ворог залучає до атак "шахедами" й іншими дронами меншу кількість літаків.
"Вони були змушені перемістити свої дальні стратегічні літаки в найсхіднішу точку – на аеродром "Українка". Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі. І це прискорює зношення деталей літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс", – пояснив Малюк.
- 1 червня Служба безпеки України провела унікальну і масштабну операцію під кодовою назвою "Павутина", завдяки якій було знищено третину російської стратегічні авіації, у РФ цю подію вже охрестили "російським Перл-Гарбором".
