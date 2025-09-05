Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк

Про це повідомив очільник Служби безпеки Василь Малюк, пише Укрінформ.

За його словами, зараз ворог залучає до атак "шахедами" й іншими дронами меншу кількість літаків.

"Вони були змушені перемістити свої дальні стратегічні літаки в найсхіднішу точку – на аеродром "Українка". Тепер їм, щоб наблизитися на територію України, до місць пуску, потрібно здолати велику відстань. Це їм не вигідно і неприйнятно у роботі. І це прискорює зношення деталей літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс", – пояснив Малюк.