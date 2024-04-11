Росіяни планують масове завезення підлітків з ТОТ України до РФ на пропагандистські заходи до 9 травня, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог планує завезення дітей на пропагандистські заходи до 9 травня.

"Москва використовує Другу світову, як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють москві мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику", - йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначають, що дітей зі шкіл тимчасово окупованої частини півдня України планують вивозити для масовки у Ростов.

У Спротиві зазначають, що кожного року на подібних "святкуваннях" "саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі".

"Кожен рік на росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога СРСР знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі", - йдеться у повідомленні.