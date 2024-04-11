Росіяни планують масове завезення підлітків з ТОТ України до РФ на пропагандистські заходи до 9 травня, - Спротив
Російські окупанти готують масштабне вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України "на екскурсії" в РФ до річниці Другої світової війни
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог планує завезення дітей на пропагандистські заходи до 9 травня.
"Москва використовує Другу світову, як важливий фундамент своєї пропаганди. Спекуляції на трагедії дозволяють москві мілітаризувати своє населення та виправдовувати свою неофашистську політику", - йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначають, що дітей зі шкіл тимчасово окупованої частини півдня України планують вивозити для масовки у Ростов.
У Спротиві зазначають, що кожного року на подібних "святкуваннях" "саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі".
"Кожен рік на росії тривають пропагандистські заходи, де з кожним роком перемога СРСР знецінюється, а саме свято змінює підтексти у потрібному Кремлі дусі", - йдеться у повідомленні.
- 10 квітня повідомлялось, що школярам на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів та учасників Другої світової війни.
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