Школярам на ТОТ роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів, - очільниця Бердянської МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що окупанти називають це "правильними" зошитами. І таким чином намагаються “навчити дітей "справжній" історії та прищеплювати "почуття патріотизму".

"За словами кремлівських пропагандистів, основна причина "пробілів" у знаннях українських дітей - це зображення Людини-павука, Бетмена та Ілона Маска на обкладинках зошитів", - написала Галіціна.

Також вона навела слова одного з роспропагандистів стосовно цього: "Ось приклади для наслідування, які прищеплює Захід. Натомість цінності росіян глибші. І тим паче не Бандеру з Шухевичем, якими зомбують українців".

Пропагандистські зошити отримають зокрема 173 школи тимчасово окупованих територій Запорізької області. Річний запас на одного учня - 35-40 зошитів. Загалом на ТОТ Запорізької та Херсонської областей завезуть близько 20 тис. екземплярів у травні.