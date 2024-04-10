Школярам на ТОТ роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів, - очільниця Бердянської МВА
Школярам на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей роздаватимуть зошити з зображеннями російських окупантів та учасників Другої світової війни
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що окупанти називають це "правильними" зошитами. І таким чином намагаються “навчити дітей "справжній" історії та прищеплювати "почуття патріотизму".
"За словами кремлівських пропагандистів, основна причина "пробілів" у знаннях українських дітей - це зображення Людини-павука, Бетмена та Ілона Маска на обкладинках зошитів", - написала Галіціна.
Також вона навела слова одного з роспропагандистів стосовно цього: "Ось приклади для наслідування, які прищеплює Захід. Натомість цінності росіян глибші. І тим паче не Бандеру з Шухевичем, якими зомбують українців".
Пропагандистські зошити отримають зокрема 173 школи тимчасово окупованих територій Запорізької області. Річний запас на одного учня - 35-40 зошитів. Загалом на ТОТ Запорізької та Херсонської областей завезуть близько 20 тис. екземплярів у травні.
- 8 квітня стало відомо, що росіяни розпочали підготовку до вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ на "відпочинок і психологічну реабілітацію" під час літніх канікул.
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