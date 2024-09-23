Росіяни по Курщині застосовують більше КАБів, ніж по Сумщині, - заступник голови райради Біцак
Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, зазначив, що у суботу, 21 вересня, росіяни кинули на Сумщину 16 КАБів, а на Курщину - 31
Про це він розповів в етері Еспресо.
"За минулу добу, 22 вересня, на Сумщині було нараховано 150 вибухів, прилетіло 11 КАБів по громадах області. У суботу, 21 вересня, особисто був свідком, бо перебував на пагорбі, коли протягом 10 хвилин на Суми прилетіло 5 КАБів, це жахливо. Ніхто тоді не постраждав, тільки пошкоджена лінія електропередачі. Однак КАБи прилітають не тільки по Сумщині, а ще й по Курщині. І за кількості прильотів Курщина перемагає. Бо у суботу на Сумщину росіяни кинули 16 КАБів, а на Курщину - 31", - зауважив заступник голови Сумської районної ради.
Володимир Біцак додав, що не особливо здивовані, бо так і думали, що ворог битиме по своїх населених пунктах на Курщині.
- 21 вересня російські війська атакували місто Суми з застосуванням КАБів. Поранено людину, знеструмлено один з районів міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе