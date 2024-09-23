Росіяни по Курщині застосовують більше КАБів, ніж по Сумщині, - заступник голови райради Біцак

Про це він розповів в етері Еспресо.

"За минулу добу, 22 вересня, на Сумщині було нараховано 150 вибухів, прилетіло 11 КАБів по громадах області. У суботу, 21 вересня, особисто був свідком, бо перебував на пагорбі, коли протягом 10 хвилин на Суми прилетіло 5 КАБів, це жахливо. Ніхто тоді не постраждав, тільки пошкоджена лінія електропередачі. Однак КАБи прилітають не тільки по Сумщині, а ще й по Курщині. І за кількості прильотів Курщина перемагає. Бо у суботу на Сумщину росіяни кинули 16 КАБів, а на Курщину - 31", - зауважив заступник голови Сумської районної ради.

Володимир Біцак додав, що не особливо здивовані, бо так і думали, що ворог битиме по своїх населених пунктах на Курщині.