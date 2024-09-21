Росіяни вдарили по Сумах КАБами 21 вересня: поранено людину, знеструмлено один з районів міста

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вдень, 21 вересня, ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру, застосувавши КАБи", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала травми. Також сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

На місці події працюють рятувальники та інші служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Крім того, у Сумській міській раді заявили про два вибухи в протилежних районах міста: дачна та промислова зони.

"На зараз без світла район Баранівки - обрив лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило", - додали в адміністрації.