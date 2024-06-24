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Росіяни поширюють ІПСО про неякісні фортифікації у Запорізькій області: у ЗОВА відреагували

24 червня, 2024 понедiлок
19:59
Війна з Росією

Росіяни поширюють нову інформаційно-психологічну операцію про неякісні фортифікаційні споруди у Запорізькій області: в ОВА спростували фейк

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема він вказав, що на фото, які розповсюджують росіяни, показані укріплення із дерев’яними стовпчиками, які не витримують навантаження землі й падають.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp


"Ми зводимо фортифікації довготривалого використання. Будуємо за стандартами Центрального проектного інституту Міністерства оборони України. За типовим проектом обовʼязково використовуємо виключно металеві та бетонні стовпчики для ходів сполучень. Деревʼяних стовпчиків у нас немає", - наголосив Федоров.

Також він зазначив, що російське ІПСО направлене на дестабілізацію ситуації у прифронтовому регіоні, тож із відповідною заявою звернеться до правоохоронців.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

  • 7 червня повідомлялось, що російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Йдеться про низку статей та "фільмів", які будуть спрямовані на дискредитацію військового керівництва, зокрема Головного управління розвідки.
Теги:
Україна
військові
фейк
Запорізька область
пропаганда
російські фейки
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