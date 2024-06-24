Росіяни поширюють ІПСО про неякісні фортифікації у Запорізькій області: у ЗОВА відреагували
Росіяни поширюють нову інформаційно-психологічну операцію про неякісні фортифікаційні споруди у Запорізькій області: в ОВА спростували фейк
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зокрема він вказав, що на фото, які розповсюджують росіяни, показані укріплення із дерев’яними стовпчиками, які не витримують навантаження землі й падають.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
"Ми зводимо фортифікації довготривалого використання. Будуємо за стандартами Центрального проектного інституту Міністерства оборони України. За типовим проектом обовʼязково використовуємо виключно металеві та бетонні стовпчики для ходів сполучень. Деревʼяних стовпчиків у нас немає", - наголосив Федоров.
Також він зазначив, що російське ІПСО направлене на дестабілізацію ситуації у прифронтовому регіоні, тож із відповідною заявою звернеться до правоохоронців.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
- 7 червня повідомлялось, що російські спецслужби готують нову інформаційно-психологічну операцію проти України. Йдеться про низку статей та "фільмів", які будуть спрямовані на дискредитацію військового керівництва, зокрема Головного управління розвідки.
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