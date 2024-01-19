Росіяни поставили свій прапор на руїнах Кринок, але були знищені, - Братчук
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ситуація на лівобережжі залишається надзвичайно складною. Ворог продовжує штурмові атаки на лівому березі Дніпра
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Південний напрямок залишається одним з найбільш спекотних. Ситуація на лівобережжі є надзвичайно складною, тому що ворог продовжує штурмові атаки на лівому березі Дніпра. Наші хлопці надзвичайними зусиллями тримаються. Ворог намагається максимально економити свою техніку, тому що є досить ефективні ураження з нашого боку. Армія дронів працює, працює артилерія з нашого боку. Розуміємо, що ворожі атаки будуть продовжуватися", - зауважив Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії Південь, є приємні звістки й з того боку.
"Ворог заявив, про нібито взяття Кринок, але цього населеного пункту вже не існує. Вони поставили там свою ганчірку, яка протрималася годину на руїнах, поклали понад 50 людей за такі видовища, і змушені були відступити. Тому що ні ганчірки, ні особового складу вони вже більше не побачать. Блогер, який активно працював у складі російської аеророзвідки розповідав, як їм вдається російськими дронами атакувати евакуацію наших поранених і загиблих через Дніпро, але більше вже цього робити не буде", - наголосив Братчук.
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