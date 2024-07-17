Росіяни поцілили в житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка й двоє дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ атакувала безпілотниками Гуляйпільську громаду.

Два БПЛА влучили в будинок у селі Успенівка, де знаходилася мама з двома доньками.

"Жінка та діти отримали травми від розбитого скла, що повилітало з вікон. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - написав очільник ОВА.

Внаслідок удару також пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.