Росіяни поцілили в житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка й двоє дітей
Ввечері середи, 17 липня, російська армія поцілила безпілотниками у житловий будинок у Запорізькій області: поранені жінка і дві дівчинки 5 і 10 років
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ атакувала безпілотниками Гуляйпільську громаду.
Два БПЛА влучили в будинок у селі Успенівка, де знаходилася мама з двома доньками.
"Жінка та діти отримали травми від розбитого скла, що повилітало з вікон. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - написав очільник ОВА.
Внаслідок удару також пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.
- Ввечері понеділка, 8 липня, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Ворог поцілив по цивільному підприємству, внаслідок атаки поранені двоє чоловіків.
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