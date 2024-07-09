Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені

Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені

9 липня, 2024 вiвторок
18:39
Війна з Росією Росіяни атакували Вільнянськ 8 липня 2024 року

Ввечері понеділка, 8 липня, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Ворог поцілив по цивільному підприємству, внаслідок атаки поранені двоє чоловіків

Зміст

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 21:12 стало відомо про вибухи у Запоріжжі

Станом на 22:06 Федоров уточнив, що росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську - там зайнялася пожежа, є пошкодження. 

9 липня, станом на 18:09, голова області повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Один із них у стані середньої важкості.

"Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", - написав Федоров.

  • 29 червня російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинули, з них троє дітей. Ще 38 людей, зокрема 9 дітей, - травмовані.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Запорізька область
воєнні злочини Росії
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
Костянтин Корсун
Автор Костянтин Корсун
8 липня, 2024 понедiлок
Суди скасовують штрафи, бо у законодавстві нема понять "Оберіг" та "Резерв+"
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція веде слідчі дії
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 липня
19:10
ракетна атака на Охматдит
Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
19:00
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон
19:00
Огляд
В обхід санкцій, у пошуку несправжньої Європи, разом до смерті - 5 книг про інакші погляди на світ
18:59
Радбез ООН
"Єдине належне місце для вас - це на лаві підсудних", - Кислиця про головування представника РФ Небензі на засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
18:55
Карім Адеємі, Боруссія Дортмунд, Бундесліга
Фіналіст ЛЧ може стати конкурентом Мудрика в "Челсі", - ЗМІ
18:47
відключення електроенергії
Дві та три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 липня
18:26
Еммануель Макрон
Макрон назвав 2 країни НАТО, які проти членства України в Альянсі
18:07
обстріл
Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
18:07
МАГАТЕ
Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит
18:06
OPINION
Ольга Лень
Охматдит: чому важливо демонструвати не тільки жах, але й згуртованість
18:06
Денис Шмигаль і Роберт Фіцо
Шмигаль провів переговори зі словацьким премʼєром Фіцо. Деталі
18:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
У МОЗ розповіли, які країни готові прийняти дітей з Охматдиту на лікування
17:52
Бартол Франьїч
"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста з топ-чемпіонату
17:47
Віктор Орбан
Орбан назвав атаку на Київ 8 липня огидною та закликав скерувати Росію та Україну до мирних переговорів
17:47
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Іспанія - Франція: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
17:47
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака РФ по Києву 8 липня: кількість загиблих зросла до 33
17:42
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
17:39
На Донеччині повідомили по підозру військовому та директору благодійного фонду, які переправляли чоловіків за кордон
17:28
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Ціллю ракетної атаки РФ міг бути центральний корпус Охматдиту, - Defense Express
17:23
РФ ударила по багатоповерхівці в Краматорську: серед поранених 6-річна дитина
17:06
Газпром
Болгарія подала позов проти Газпрому, аби відсудити €400 млн
17:05
Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж, який знявся у 120 фільмах, назвав свою улюблену роль
17:05
ЗСУ
У США переконані, що РФ не здійснить проривів в Україні найближчими місяцями, - NYT
17:04
на фото новий полегшений бронежилет
Міноборони завершує тестування нової полегшеної моделі бронежилета: характеристики
16:47
Збройні Сили України
З початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третину всіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку
16:46
кабмін
Уряд схвалив законопроєкт про кешбек за українські товари
16:36
Колаборанта, який здійснював репресії проти українців у Балаклії, засудили до 13 років
16:36
Оновлено
United24 та monobank відкрили збір на допомогу Охматдиту: за 22 години зібрали 250 млн грн
16:31
Путін 3 линя прибув до Астани
"Росія не цілиться у цивільне населення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 9 липня
16:26
поле, пшениця, зерно
Врожайність пшениці та ячменю цьогоріч може знизитися: Мінагрополітики назвало причину
16:09
Росія з КНДР
Військові з елітного університету КНДР вирушили на стажування до Росії
16:05
Відключення електроенергії
Шмигаль розповів, коли очікувати покращення ситуації в енергетиці
16:02
гурт Editors
Британський гурт Editors відмовився від участі у фестивалі в Казахстані через російських спонсорів
16:02
Дмитро Лубінець
Лубінець пояснив, чому не вірить в обмін полоненими "всіх на всіх" найближчим часом
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Сирський повторить долю свого попередника
15:57
Оновлено
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
"Серце обливається кров’ю": прем'єр Індії під час візиту до Москви дорікнув Путіну через удар РФ по Охматдиту
15:55
Розслідувачі встановили імена російських військових, причетних до атаки на Охматдит
15:49
Аналітика
Геннадій Боголюбов
Боголюбов та політична гільйотина Зеленського
15:44
Ексклюзив
Це безперервні, цілодобові штурмові дії: речниця 47-ї ОМБр про активність ворога на Покровському напрямку
15:41
Кабмін
Атака РФ 8 липня: уряд виділив 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV