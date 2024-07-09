Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 21:12 стало відомо про вибухи у Запоріжжі

Станом на 22:06 Федоров уточнив, що росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську - там зайнялася пожежа, є пошкодження.

9 липня, станом на 18:09, голова області повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Один із них у стані середньої важкості.

"Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", - написав Федоров.