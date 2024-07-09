Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені
Ввечері понеділка, 8 липня, росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізької області. Ворог поцілив по цивільному підприємству, внаслідок атаки поранені двоє чоловіків
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
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Станом на 22:06 Федоров уточнив, що росіяни атакували Запорізьку область. Поцілили по цивільному підприємству у Вільнянську - там зайнялася пожежа, є пошкодження.
9 липня, станом на 18:09, голова області повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків. Один із них у стані середньої важкості.
"Попіл та руїни на сотні квадратних метрів. Знищено найбільші підприємства громади. Понівечені оселі мирних людей. Такі наслідки російської атаки по Вільнянську Запорізької області", - написав Федоров.
- 29 червня російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинули, з них троє дітей. Ще 38 людей, зокрема 9 дітей, - травмовані.
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