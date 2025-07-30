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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни просунулись біля села Маліївка на Дніпровщині, - DeepState

Росіяни просунулись біля села Маліївка на Дніпровщині, - DeepState

Світлана Кравченко
30 липня, 2025 середа
08:22
Війна з Росією

Станом на ранок середи, 30 липня. фіксується просування російських окупаційних військ біля кількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях 

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією аналітиків, окупанти мали успіх біля Разіного, Олександрограда та в Яблунівці на Донеччині, а також поблизу Темирівки у Запорізькій області.

Крім того, зафіксовано просування росіян біля села Маліївка Дніпропетровської області.

  • Раніше також повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу.

 

Теги:
Новини
російська армія
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
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