Росіяни просунулись біля села Маліївка на Дніпровщині, - DeepState
Станом на ранок середи, 30 липня. фіксується просування російських окупаційних військ біля кількох населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією аналітиків, окупанти мали успіх біля Разіного, Олександрограда та в Яблунівці на Донеччині, а також поблизу Темирівки у Запорізькій області.
Крім того, зафіксовано просування росіян біля села Маліївка Дніпропетровської області.
- Раніше також повідомлялося, що російська окупаційна армія намагається увійти у місто Куп’янськ Харківської області з північного заходу.
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