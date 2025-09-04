Росіяни просунулись на Запоріжжі, Харківщині і Донеччині, - DeepState
Станом на 4 вересня російські війська просунулись у трьох населених пунктах у Запорізькій, Харківські та Донецькій областях
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Станом на 4 вересня ворог просунувся поблизу Степової Новосілки на Харківщині, Дерилового на Донеччині та Малої Токмачки Запорізької області.
- 3 серпня DeepState повідомив, що Сили Оборони відтіснили російські війська в районі Товстого на Донеччині, однак на окремих напрямках області ворог має часткове просування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.52
- Актуальне
- Важливе