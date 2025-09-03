Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Сили оборони відкинули ворога поблизу Товстого на Донеччині.

Водночас противник просунувся в районах Перебудови, поблизу Маліївки та Січневого — населених пунктів, розташованих на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю.

Бої також тривають у Мировому на Харківщині.