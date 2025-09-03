Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
Сили Оборони України відкинули російські підрозділи поблизу Товстого на Донеччині. Проте окупанти мають просування на декількох ділянках області
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Сили оборони відкинули ворога поблизу Товстого на Донеччині.
Водночас противник просунувся в районах Перебудови, поблизу Маліївки та Січневого — населених пунктів, розташованих на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю.
Бої також тривають у Мировому на Харківщині.
- 2 вересня українські військові звільнили селище Удачне в Донецькій області, встановивши в населеному пункті державний прапор.
- Біла Церква
