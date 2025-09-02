Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок", - зазначено у повідомленні.

У відеоповідомленні вказано, що звільняли населений пункт штурмові групи полку "Скеля". Було знищено всі опорні пункти ворога.

"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", - заявили у Генштабі.