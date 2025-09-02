Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб
2 вересня українські військові звільнили селище Удачне в Донецькій області, встановивши в населеному пункті державний прапор
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок", - зазначено у повідомленні.
У відеоповідомленні вказано, що звільняли населений пункт штурмові групи полку "Скеля". Було знищено всі опорні пункти ворога.
"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", - заявили у Генштабі.
- Українські військові звільнили селище Новоекономічне Донецької області. 31 серпня вони встановили в ньому державний прапор.
