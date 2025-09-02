Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб

Ксенія Золотова
2 вересня, 2025 вiвторок
11:28
Війна з Росією

2 вересня українські військові звільнили селище Удачне в Донецькій області, встановивши в населеному пункті державний прапор

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок", - зазначено у повідомленні.

У відеоповідомленні вказано, що звільняли населений пункт штурмові групи полку "Скеля". Було знищено всі опорні пункти ворога. 

"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", - заявили у Генштабі.

  • Українські військові звільнили селище Новоекономічне Донецької області. 31 серпня вони встановили в ньому державний прапор.
Відео
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Покровськ
Київ
