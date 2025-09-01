Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Про це інформує Генштаб.

Вказано, що селище звільняли штурмові групи полку "Скеля".

"Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор", - йдеться у повідомленні.



