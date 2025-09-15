Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Російські підрозділи просунулися в районі населених пунктів Новоіванівка, Іванівка, що в Запорізькій області.

Також росіяни мали успіх на Донеччині, де здійснили просування поблизу населеного пункту Звірове.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Іванівки та у Звіровому", - йдеться в повідомленні.

фото: скриншот