Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
Станом на понеділок, 15 серпня, російські окупаційні війська досягли успіхів на окремих ділянках фронту в Запорізькій та Донецькій областях
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Російські підрозділи просунулися в районі населених пунктів Новоіванівка, Іванівка, що в Запорізькій області.
Також росіяни мали успіх на Донеччині, де здійснили просування поблизу населеного пункту Звірове.
"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Іванівки та у Звіровому", - йдеться в повідомленні.
фото: скриншот
- Станом на неділю, 14 вересня, російська окупаційна армія захопила Темирівку на Запоріжжі. Сили оборони мали успіхи на Сумщині.
