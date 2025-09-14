Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
Станом на неділю, 14 вересня, російська окупаційна армія захопила Темирівку на Запоріжжі. Сили оборони мали успіхи на Сумщині
Про це повідомив DeepState.
"Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки та Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські війська окупували село Темирівка на Запоріжжі.
Також DeepState фіксує просування ворога у районі Куп’янська на та поблизу Новоіванівки.
фото: DeepState
- У ніч на 14 вересня у Ленінградській області РФ пролунали вибухи — атаки українських безпілотників були спрямовані на Киришський нафтопереробний завод (НПЗ), один із п’яти найбільших у Росії за обсягами переробки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе