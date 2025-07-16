Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
Російська армія просунулася в Донецькій області 15 липня
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Зазначено, що ворог просунувся біля населених пунктів Амбарне, Удачне, Толсте та Федорівка.
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- 13 липня стало відомо, що російська армія окупувала село Разіне Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. А також ворог просунувся у Харківській області.
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