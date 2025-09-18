Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Катерина Ганжа
18 вересня, 2025 четвер
09:40
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Станом на 18 вересня російська окупаційна армія просунулася поблизу кількох населених пунктів у Харківській та Запорізькій областях

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні. 

фото: Скріншот

фото: Скріншот

фото: Скріншот

  • Станом на 15 серпня російські окупаційні війська досягли успіхів на окремих ділянках фронту в Запорізькій та Донецькій областях, повідомляв аналітичний проєкт DeepState.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Автор Віталій Портников
17 вересня, 2025 середа
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
Трамп на даху
Автор Віталій Бесараб
16 вересня, 2025 вiвторок
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
газогін "Сила Сибіру"
Автор Ірена Моляр
16 вересня, 2025 вiвторок
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
Київ
+14.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
18 вересня
11:49
Ексклюзив
"Мама не боялась ходити у вишиванці і нести квіти до Шевченка, Росія за це поквиталась": дочка ув'язненої на 15 років активістки з Криму Оксани Сенеджук
11:37
вогонь, полум'я, пожежа
Дрони уразили підприємство "Газпром нафтохім" у понад 1300 км від України
11:27
Андрій Парубій
Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію
11:06
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську ЗСУ повторно пошкодили газову трубу, ворог змушений знову переправлятись через річку Оскіл, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:57
У Запоріжжі СБУ затримала подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати військових
10:44
Енергетика, споживання електроенергії
Ситуація в енергосистемі 18 вересня: споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
10:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Данія купить зброю далекого радіусу дії для захисту від РФ, а Трамп меркантильно дивиться на Україну. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:27
Джиммі Кіммел
У США припинили трансляцію шоу Джиммі Кіммела через коментар про Чарлі Кірка
10:24
Оновлено
До Києва прибув віцепремʼєр, міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
10:16
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
09:53
OPINION
Ми дуже далекі від завершення війни
09:49
Ексклюзив
гроші, бюджет
"Довіра громадян до банківської системи України зростає": банкір Дубас назвав два ключових критерії
09:22
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 48 із 75 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:59
москва, кремль
У Росії очікують скорочення кількості населення на 25%, - ГУР
08:43
Ексклюзив
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
РФ захищає Крим системами ППО краще, ніж власні НПЗ, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
08:18
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 69 штурмів
07:47
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС та залізничній інфраструктурі
07:37
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 930 військових, 33 артсистеми і 2 танки
07:00
Аналітика
переговори України з Росією
Оптимісти проти реалістів: коли закінчиться війна і чому влада, військові й союзники мають різні погляди
06:25
OPINION
Будь-яку угоду щодо України Путін підпише лише після перемоги Росії
06:19
Король Чарльз ІІІ під час бенкету з Трампом говорив про підтримку України
05:55
Tesla
Tesla працює над редизайном дверних ручок через міркування безпеки
01:00
Литва прапор
У Литві викрили групу осіб, яку підозрюють у здійсненні й плануванні терактів в Європі
00:03
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати і розклад матчів 1-го туру
2025, середа
17 вересня
23:00
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
22:46
Талібан
"Щоб запобігти аморальній діяльності": Талібан оголосив про заборону інтернету на півночі Афганістану
22:00
в'язниця
Мешканця Керчі судитимуть за коментар у Telegram про атаку на Кремль
21:49
Ексклюзив
Сергій Таран
"Відголоски майбутніх виборчих кампаній": політолог Таран про заяву Садового щодо прослуховування
21:36
Прапор Ізраїлю
В Ізраїлі заявили про завершення розробки лазерної зброї, яка може уражати ракети і безпілотники
20:58
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російське командування змушує операторів БПЛА збирати збиті дрони, - "Атеш"
20:52
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:46
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Не один раз токсичні питання перекидувались на Раду і це завдавало шкоди обороноздатності, - нардеп Осадчук
20:24
10 копійок
НБУ з жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок
20:12
Китай та США
Лідер продемократичної організації в Нью-Йорку визнав провину у шпигунстві на користь Китаю
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:40
Джорджо Армані
Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира артилерійського дивізіону Маковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV