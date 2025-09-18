Росіяни просунулися поблизу кількох населених пунктів на Харківщині та Запоріжжі, - DeepState
Станом на 18 вересня російська окупаційна армія просунулася поблизу кількох населених пунктів у Харківській та Запорізькій областях
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.
фото: Скріншот
фото: Скріншот
фото: Скріншот
- Станом на 15 серпня російські окупаційні війська досягли успіхів на окремих ділянках фронту в Запорізькій та Донецькій областях, повідомляв аналітичний проєкт DeepState.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.14
- Актуальне
- Важливе