Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
Станом на середу, 24 вересня 2025 року, інформаційний OSINT-проєкт DeepState фіксує просування російських загарбників на Луганщині та Дніпровщині
Про оновлення мапи DeepState повідомляє у телеграм.
Російські окупанти просунулися у Серебрянському лісництві (що на Луганщині) та поблизу Березового (Дніпропетровська області).
- Протягом доби 24 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 160 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 ворожих штурмів.
- Біла Церква
