Росіяни розчарувалися у своїй ідеї вийти до адмінкордонів Дніпровщини та Донеччини, - речник ОСУВ "Хортиця"

Про це в етері Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Зараз акцент російських наступів в першу чергу змістився на Покровський напрямок. Висока інтенсивність ворожих атак і раніше була на цьому відтинку фронту, але сьогодні, у порівнянні з Покровським, всі інші напрямки просто тьмяніють. Помітно знизилася активність противника на Новопавлівському напрямку, який нещодавно був другим за кількістю штурмів російських вояк. Росіяни розчарувалися у своїй ідеї досягнути адмінкордонів Дніпровщини та Донеччини. Виконання цього завдання не настільки близьке, як їм здавалося. Наприклад, за минулу добу, 27 липня, там відбулося 10 бойових зіткнень", - прокоментував речник ОСУВ "Хортиця".

За його словами, активним залишається Лиманський напрямок, де противник тисне по тих самих лініях, по яких давно працює, але станом на зараз - без успіху.

"Є трішки пожвавлення на Торецькому напрямку, де відбулося за 27 липня 13 атак. Останнім часом для цього напрямку це більша кількість боєзіткнень, ніж було. Всі інші напрямки нашої зони відповідальності – стабільний тиск росіян малими піхотними групами з намаганням інфільтруватися в українські порядки, щоб почати за першою лінією якісь шкідливі дії. Також ворог здійснює постійний вогневий вплив за допомогою різних засобів, у тому числі дуже активно використовує БПЛА", - зауважив Трегубов.