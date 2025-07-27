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Оборона та безпека
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Від початку доби на фронті відбулося 89 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
27 липня, 2025 неділя
16:45
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби неділі, 27 липня, на російсько-українському фронті відбулось 89 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Покровському напрямку, ще один бій триває досі

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Янжулівка Чернігівської області; Кучерівка, Славгород, Угроїди, Хлібороб, Рев'якине Сумської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три атаки загарбників, ще два зіткнення тривають. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема три - з  реактивних систем залпового вогню.  

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався просунутись на позиції українських підрозділів у районі Богуславки.

На Лиманському напрямку агресор вісім разів атакував у районах Греківки та в напрямках Григорівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Серебрянки, ще два зіткнення поблизу Верхньокам’янського та Григорівки тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку противник десять разів атакував позиції наших військ у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Три зіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине та в напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Одне зіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка. Три з чотирьох наступальних дій ворога відбито, одне зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку загарбники активних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три спроби просунутись у напрямку Придніпровського. Крім того, скинув керовані авіаційні бомби на населений пункт Львове.

  • Українські військові успішно вибили окупаційні війська на Запорізькому напрямку та просунулися вперед.
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