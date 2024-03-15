Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило ГУР.

Українській розвідці вдалось перехопити розмову цивільних жителів Білгородської області. Місцеві скаржаться на російських військових терористів, які розміщують свою техніку у житлових кварталах та звідти відкривають вогонь.

Одна з росіянок скаржиться, що "не могла спати всю ніч".

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.