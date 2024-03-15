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Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться

15 березня, 2024 п'ятниця
01:41
Війна з Росією Бєлгород

Російські окупанти перекидають свою військову техніку до житлових кварталів Білгородської області

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило ГУР.

Українській розвідці вдалось перехопити розмову цивільних жителів Білгородської області. Місцеві скаржаться на російських військових терористів, які розміщують свою техніку у житлових кварталах та звідти відкривають вогонь.

Одна з росіянок скаржиться, що "не могла спати всю ніч".

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.

  • Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
  • Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
  • 14 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курщини та Білгородщини із закликом оголосити евакуацію мирних жителів.
  • Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російська влада не дозволяє евакуюватись жителям Білгородської та Курської областей та використовує їх як "живий щит".
Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
окупанти
ГУР
Військові новини
Бєлгород
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