Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться
Російські окупанти перекидають свою військову техніку до житлових кварталів Білгородської області
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило ГУР.
Українській розвідці вдалось перехопити розмову цивільних жителів Білгородської області. Місцеві скаржаться на російських військових терористів, які розміщують свою техніку у житлових кварталах та звідти відкривають вогонь.
Одна з росіянок скаржиться, що "не могла спати всю ніч".
"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
- 14 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курщини та Білгородщини із закликом оголосити евакуацію мирних жителів.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російська влада не дозволяє евакуюватись жителям Білгородської та Курської областей та використовує їх як "живий щит".
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