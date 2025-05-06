Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині. Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН
3 травня російські окупанти стратили трьох українських військовополонених у Волноваському районі Донецької області. Розпочато розслідування
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Відкрито провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до злочину осіб.
Реакція омбудсмена
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.
"Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", - підкреслив він.
Лубінець закликав громадян повідомляти про відомі їм факти страт військових.
"Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права", - написав омбудсмен.
- У квітні стало відомо, що росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених на Запоріжжі.
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