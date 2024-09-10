Росіяни системно полюють на цивільних громадян у Херсоні з дронів, - журналістка Вірлич
Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич повідомила, що останнім часом значно збільшилось повідомлень про те, що окупанти постійно намагаються атакувати саме цивільних громадян у місті Херсон
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми давно про це говоримо і вже самі херсонці також на це звертають увагу. Дійсно, росіяни вже тривалий час розпочали систематичне полювання на цивільних громадян в Херсоні. Окупанти постійно залякують мешканців Херсона й постійно скидають вибухівку з дронів на цивільні обʼєкти у місті. Оскільки, якщо навіть прочитати офіційні повідомлення про обстріли Херсона, то майже щогодинно є інформація про поранення цивільних громадян. Постійно ми бачимо новини про те, що десь в місті окупанти скинули вибухівку з дрона й поранили цивільних громадян", - розповіла Вірлич.
За словами журналістки, волонтери спільно з адміністрацією намагаються протидіяти російським дронам за допомогою систем РЕБ.
"Таких повідомлень від наших офіційних представників влади значно побільшало. Й тут йдеться саме про системне залякування й атаку на цивільне населення. Це дійсно правда, окупанти цинічно й цілком свідомо полюють на цивільних громадян в Херсоні. Цих атак можна було б уникнути за допомогою систем РЕБ. Втім, є проблема. Система РЕБ не розрізняє наших й російських дронів. Цією проблемою займаються. Ми консультувались з адміністрацією, там максимально намагаються допомогти військовим з РЕБами", - додала вона.
- РФ 9 вересня атакувала з дрона одну з лікарень у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала медсестра. Також унаслідок обстрілу поранено двох літніх людей.
- У вівторок, 10 вересня, російська окупаційна армія атакувала Херсон та Понятівку в області. Внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення
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