Росіяни системно полюють на цивільних громадян у Херсоні з дронів, - журналістка Вірлич

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми давно про це говоримо і вже самі херсонці також на це звертають увагу. Дійсно, росіяни вже тривалий час розпочали систематичне полювання на цивільних громадян в Херсоні. Окупанти постійно залякують мешканців Херсона й постійно скидають вибухівку з дронів на цивільні обʼєкти у місті. Оскільки, якщо навіть прочитати офіційні повідомлення про обстріли Херсона, то майже щогодинно є інформація про поранення цивільних громадян. Постійно ми бачимо новини про те, що десь в місті окупанти скинули вибухівку з дрона й поранили цивільних громадян", - розповіла Вірлич.

За словами журналістки, волонтери спільно з адміністрацією намагаються протидіяти російським дронам за допомогою систем РЕБ.

"Таких повідомлень від наших офіційних представників влади значно побільшало. Й тут йдеться саме про системне залякування й атаку на цивільне населення. Це дійсно правда, окупанти цинічно й цілком свідомо полюють на цивільних громадян в Херсоні. Цих атак можна було б уникнути за допомогою систем РЕБ. Втім, є проблема. Система РЕБ не розрізняє наших й російських дронів. Цією проблемою займаються. Ми консультувались з адміністрацією, там максимально намагаються допомогти військовим з РЕБами", - додала вона.