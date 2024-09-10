Росіяни з дронів атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі: є поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні близько 11:00 російські війська атакували зупинку в Херсоні. В результаті скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг.

"Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

Крім того, раніше в ОВА інформували, що зранку окупаційні війська атакували з БПЛА Понятівку. Внаслідок обстрілу пошкоджено рейсовий автобус.

Також постраждала 61-річна жінка, яка перебувала на вулиці. У неї вибухова травма, контузія, уламкові поранення гомілки та стопи. Медики доставили потерпілу до лікарні для надання допомоги.