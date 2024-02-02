Росіяни створили "корпорацію розвитку", яка управлятиме захопленими підприємствами Запорізької області, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти знищили регіон і тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", - зазначають у ЦНС.

У повідомленні пояснили, що вся продукція, що буде вироблена на залишках виробничих потужностей, передаватиметься за безцінь РФ, а потім її перепродаватимуть через фірми-прокладки відповідно до ринкових російських цін.

"Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", - додає ЦНС.