Росіяни створили "корпорацію розвитку", яка управлятиме захопленими підприємствами Запорізької області, - Спротив
Ворог створив на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "корпорацію розвитку", до якої входитимуть захоплені підприємства регіону
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти знищили регіон і тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", - зазначають у ЦНС.
У повідомленні пояснили, що вся продукція, що буде вироблена на залишках виробничих потужностей, передаватиметься за безцінь РФ, а потім її перепродаватимуть через фірми-прокладки відповідно до ринкових російських цін.
"Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", - додає ЦНС.
- 17 вересня повідомлялося, що росіяни конфісковують цивільну техніку у підприємств на тимчасово окупованій території України для свого війська.
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