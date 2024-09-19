Росіяни в Білгородській області замінували дамби, - ОТУ "Харків"

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

Він розповів, що росіяни мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення та будують оборонні фортифікації навколо Білгорода.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться, і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках", - додав речник ОТУ "Харків".

За словами Саранцева, такі дії окупанти можуть використовувати, аби відволікти населення від внутрішніх проблем. Водночас він підкреслив: підрив дамб може спричинити масштабні повені, затоплення населених пунктів та екологічну катастрофу.