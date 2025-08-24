Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров
Ексклюзив

Росіяни в Україні бачать тільки два ресурси, - історик Алфьоров

Марина Клюєва
24 серпня, 2025 неділя
22:09
Олександр Алфьоров

Росії не потрібні природні ресурси, які є на території України. Але є дві інші складові, які їх дуже цікавлять

Зміст

Таку думку висловив історик, голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров в етері Еспресо.

"Росія нас геноцидить не тому що тут є Росія нас геноцидить не тому, що тут є найбагатші поклади нафти в світі, ну, десь в Чернівцях, наприклад. Не тому, що в Херсоні є найбагатші поклади алмазів. Росії не потрібні наші ресурси, оці, про які, знаєте, за які воювали дуже багато імперій, тобто нафта, газ, там щось і навіть рідкоземельні метали. В Росії є це все. Вони мають кілька бажань заволодіти двома нашими, грубо кажучи, ресурсами, бо один з них для них ресурс, а для нас це наше все в нашому європейському цивілізаційному просторі. Це діти, тому вони їх крадуть, бо у них демографічна яма", - сказав він.

Другим ресурсом, на думку Олександра Алфьорова, є історична складова.

"І другий ресурс – це ми є власники. Знаєте, ми, як той бідний шляхтич, який не має багато чого, але має грамоту про те, що колись там король такий-то чи князь такий-то дав йому привілей. Ми маємо свідоцтво про народження. Наше свідоцтво. Ось цей тисячолітній Київ Богоспасенний. Ось він, другий Єрусалим в сакральному спектрі тисячоліття. Ось наше свідоцтво про народження. Вони ж весь час вчили всіх і не тільки себе, але й оточуючих, що вони є Україною. Отак от грубо, якщо перекладемо. Ми, Московія, є Україною. Перекладемо на термінологію середньовічну. Ми, Росія, є Руссю. І оце свідоцтво про народження – це їхня легітимізація у зовнішньому суспільстві. І бачите, наскільки зараз товариш Путін часто апелює до минулого: «Дайте мені 30 секунд, хвилиночку, я вам зараз все розкажу». Це - історична складова, але ми можемо інакше сказати – історичних претензій. Тобто вони в Україні бачать тільки два ресурси, але які дуже важливі. Це діти, тому що у них демографічна яма, і друге – це пам'ять", - зауважив історик.

