Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Чоловіки загинули внаслідок чергової атаки на Дніпропетровщину.

"Загинуло двоє наших колег - оглядачів-ремонтників вагонів. Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження", - йдеться у повідомленні.