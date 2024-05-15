Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
У середу, 15 травня, російська армія обстріляла цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули двоє працівників Укрзалізниці
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Чоловіки загинули внаслідок чергової атаки на Дніпропетровщину.
"Загинуло двоє наших колег - оглядачів-ремонтників вагонів. Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження", - йдеться у повідомленні.
- 10 квітня, у день визволення Одеси від фашистських загарбників, російські війська спрямували ракети на Одеську область. Балістикою окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури, унаслідок чого постраждали працівники Одеської залізниці.
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