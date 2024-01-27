Росіяни вбивають тварин на окупованій Херсонщині та "хизуються" світлинами, - зоозахисники
Російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області вбивають диких тварин та хизуються цим на фото. Зоозахисники зібрали докази екоциду
Про це пише UAnimals.
"Команда UAnimals отримала від учасниці волонтерської спільноти фотографії, на яких російські військові з окупованої частини Херсонщини хизуються вбитими тваринами", - йдеться в повідомленні.
Волонтерам вдалося встановити, що на фото застрелені заєць-русак та фазан звичайний. Крім того, науковий співробітник інституту зоології Шмальгаузена Віталій Смаголь підтвердив UAnimals, що на одному з фото застрелений самець благородного оленя.
Зазначається, що фото були зроблені на Херсонщині, втім визначити точну локацію зоозахисники не змогли.
Довідка. До повномасштабного вторгнення стада оленя благородного мешкали в заповіднику "Асканія-Нова" та Азово-Сиваському національному парку.
За час повномасштабного вторгнення від бойових дій постраждали приблизно 20% природоохоронних територій в Україні. Скільки тварин там загинуло, неможливо оцінити через окупацію.
- 27 листопада генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Україна розслідує 271 воєнний злочин проти довкілля, скоєний Росією від початку повномасштабного вторгнення.
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