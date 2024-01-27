Росіяни вбивають тварин на окупованій Херсонщині та "хизуються" світлинами, - зоозахисники

Про це пише UAnimals.

"Команда UAnimals отримала від учасниці волонтерської спільноти фотографії, на яких російські військові з окупованої частини Херсонщини хизуються вбитими тваринами", - йдеться в повідомленні.

Волонтерам вдалося встановити, що на фото застрелені заєць-русак та фазан звичайний. Крім того, науковий співробітник інституту зоології Шмальгаузена Віталій Смаголь підтвердив UAnimals, що на одному з фото застрелений самець благородного оленя.

Зазначається, що фото були зроблені на Херсонщині, втім визначити точну локацію зоозахисники не змогли.

Довідка. До повномасштабного вторгнення стада оленя благородного мешкали в заповіднику "Асканія-Нова" та Азово-Сиваському національному парку.

За час повномасштабного вторгнення від бойових дій постраждали приблизно 20% природоохоронних територій в Україні. Скільки тварин там загинуло, неможливо оцінити через окупацію.