Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі

Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі

Катерина Ганжа
28 серпня, 2025 четвер
15:29
Війна з Росією вибух, ракетна атака

У четвер, 28 серпня, російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік, є постраждалі

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"На Синельниківщині загинув 49-річний чоловік. Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи", - зазначив Лисак.

За його інформацією, ще четверо мешканців постраждали. 

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали приватні будинки.

  • 15 серпня російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, загинув чоловік, ще один дістав поранення. 
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
