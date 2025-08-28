Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
У четвер, 28 серпня, російська окупаційна армія атакувала керованими авіабомбами Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік, є постраждалі
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На Синельниківщині загинув 49-річний чоловік. Ворог вбив його, спрямувавши на Маломихайлівську громаду КАБи", - зазначив Лисак.
За його інформацією, ще четверо мешканців постраждали.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали приватні будинки.
- 15 серпня російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, загинув чоловік, ще один дістав поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.83Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе