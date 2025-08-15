РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району: є загиблий та поранений
Удень у п'ятницю, 15 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпровському району. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, є загиблий та поранений
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав він.
Пізніше він уточнив, що унаслідок російської ракетної атаки на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.
"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав", - додав Лисак.
62-річний чоловік, який постраждав через ракетну атаку на Дніпровський район, госпіталізований у важкому стані. Йому надають всю необхідну меддопомогу.
За уточненою інформацією, понівечені три автівки.
Новина доповнюватиметься...
- Уранці суботи, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила ракетами по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
