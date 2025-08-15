РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району: є загиблий та поранений

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав він.

Пізніше він уточнив, що унаслідок російської ракетної атаки на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.

"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав", - додав Лисак.

62-річний чоловік, який постраждав через ракетну атаку на Дніпровський район, госпіталізований у важкому стані. Йому надають всю необхідну меддопомогу.

За уточненою інформацією, понівечені три автівки.

Новина доповнюватиметься...