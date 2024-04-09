Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі
Вдень вівторка, 9 квітня, російська армія двічі вдарила керованими авіабомбами по центру Харкова: є постраждалі, пошук поренених продовжується
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо - КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав очільник міста.
Пізніше він повідомив, що уже відомо про трьох постраждалих. Пошук поранених на місці прильоту продовжується.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільному підтриємству.
"Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі - працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", - написав він.
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