Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо - КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав очільник міста.

Пізніше він повідомив, що уже відомо про трьох постраждалих. Пошук поранених на місці прильоту продовжується.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільному підтриємству.

"Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі - працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", - написав він.