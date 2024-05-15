Росія атакувала Дніпро: є загиблі та поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами. внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджено інфраструктуру.

За попередніми даними, загинули двоє людей.

Також є поранені - їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються.