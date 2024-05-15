Росія атакувала Дніпро: є загиблі та поранені
Серед дня середи, 15 травня, російські війська завдали удару по інфраструктурі Дніпра. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед населення
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами. внаслідок ворожого обстрілу в місті пошкоджено інфраструктуру.
За попередніми даними, загинули двоє людей.
Також є поранені - їхня кількість, стан та інші обставини уточнюються.
- Цього ж дня російська окупаційна армія обстріляла Миколаїв. Унаслідок атаки постраждали щонайменше три людини.
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