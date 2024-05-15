Росіяни вдарили по Миколаєву: троє постраждалих

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 11:45 Віталій Кім повідомив про два прильоти у Миколаєві.

Уже згодом він написав про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки РФ. Вони у стані середньої тяжкості.

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