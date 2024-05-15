Росіяни вдарили по Миколаєву: троє постраждалих
Російська окупаційна армія вдень 15 травня обстріляла Миколаїв. Унаслідок атаки постраждали щонайменше три людини
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Близько 11:45 Віталій Кім повідомив про два прильоти у Миколаєві.
Уже згодом він написав про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки РФ. Вони у стані середньої тяжкості.
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- У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. На Миколаївщині внаслідок влучання дрона пошкоджений будинок культури.
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