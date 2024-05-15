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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Миколаєву: троє постраждалих

Росіяни вдарили по Миколаєву: троє постраждалих

15 травня, 2024 середа
12:56
Війна з Росією Вибух
Зміст

Російська окупаційна армія вдень 15 травня обстріляла Миколаїв. Унаслідок атаки постраждали щонайменше три людини

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько 11:45 Віталій Кім повідомив про два прильоти у Миколаєві.

Уже згодом він написав про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки РФ. Вони у стані середньої тяжкості.

Новина доповнюватиметься...

  • У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. На Миколаївщині внаслідок влучання дрона пошкоджений будинок культури.
Теги:
Україна
Миколаїв
ракетний удар
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