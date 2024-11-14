Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: троє поранених

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них - вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 52-річна жінка дістала уламкові поранення спини, 74–річна зазнала поранення ноги, плеча та передпліччя. В 51-річного чоловіка уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. Усіх потерпілих для надання меддопомоги доправили до лікарні.