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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: троє поранених

Росіяни вдарили по Садовому на Херсонщині: троє поранених

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
19:39
Війна з Росією Херсонська область

Російська окупаційна армія у четвер, 14 листопада, атакувала Садове Херсонської області, внаслідок чого зазнали поранень троє людей

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Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

"Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них - вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що 52-річна жінка дістала уламкові поранення спини, 74–річна зазнала поранення ноги, плеча та передпліччя. В 51-річного чоловіка уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг. Усіх потерпілих для надання меддопомоги доправили до лікарні.

  • 13 листопада російські окупанти з безпілотників атакували населені пункти Херсонщини. Внаслідок обстрілів у Бериславі загинула жінка, ще 6 людей в області отримали поранення. 
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
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