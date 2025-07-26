Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій

Про це в етері Еспресо розповіла депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій.

"Дні в Херсоні відрізняються лише потужністю та кількістю ударів росіян по місту. Насправді в тому районі, де я мешкаю, вчора було дуже страшно. Саме вчора росіяни вдарили по місцю скупчення людей. На жаль, це скупчення було спровоковане владою. Влада організувала реєстрацію людей на отримання коштів для закупівлі дров", - розповіла Погомій.

Депутатка повідомила, що внаслідок удару окупантів загинула одна людина й двоє постраждало.

"Це можна було зробити онлайн. Або ж так, як роблять деякі районні ради - вони збирають квартальні, потім один представник кварталу ці документи передає у відповідні органи. Тут такого не було. Люди чекали, коли відкриється ця точка реєстрації й туди вчора прилетіло. Спочатку ми подумали, що це був КАБ, але схоже на те, що удар був завданий великокаліберною артилерією. Якби люди відразу не почали розбігатись, то жертв було б набагато більше. На жаль, під час атаки одна людина загинула і дві поранені", - додала вона.