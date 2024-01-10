Росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові 10 січня: пошкоджено будівлю, кількість постраждалих зросла
Увечері в середу, 10 січня, в Харкові пролунали вибухи. Є постраждалі
Станом на 23:17 кількість постраждалих зросла до 9 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Медики надають їм необхідну допомогу.
За даними Національної поліції, всі постраждалі - цивільні люди. Двоє з них у важкому стані.
Раніше про ракетний удар по місту повідомили Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.
"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока ймовірність жертв серед людей, що в ньому перебували. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", – написав Терехов.
Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо – ракетами С-300. Він також підтвердив інформацію про пошкоджений цивільний об‘єкт.
"Є загоряння авто, щодо постраждалих інформація встановлюється", – додав Синєгубов.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 21:19, відбій повітряної тривоги пролунав о 23:35. Вибухи пролунали близько 22:30.
- Напередодні, 9 січня, пізно ввечері 9 січня рашисти також вдарили по Харкову ракетами. Постраждали цивільні об'єкти, зокрема зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого табору на околиці міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.34 Купівля 38.34Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе