Росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові 10 січня: пошкоджено будівлю, кількість постраждалих зросла

Станом на 23:17 кількість постраждалих зросла до 9 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Медики надають їм необхідну допомогу.

За даними Національної поліції, всі постраждалі - цивільні люди. Двоє з них у важкому стані.

Раніше про ракетний удар по місту повідомили Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока ймовірність жертв серед людей, що в ньому перебували. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", – написав Терехов.

Синєгубов уточнив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо – ракетами С-300. Він також підтвердив інформацію про пошкоджений цивільний об‘єкт.

"Є загоряння авто, щодо постраждалих інформація встановлюється", – додав Синєгубов.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 21:19, відбій повітряної тривоги пролунав о 23:35. Вибухи пролунали близько 22:30.