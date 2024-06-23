Росіяни вербують підлітків на ТОТ вступати до своїх "медіашкол", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там розповіли, що росіяни створюють "медіа", які начебто мають бути "голосом місцевих", але ними керують окупанти, а фінансує їх Кремль.

"Росіяни продовжують створювати фейкові локальні медіа на захоплених територіях з метою ізоляції інформаційного поля. За задумом ці медіа, які фінансуються Кремлем, мають бути "голосом місцевих". Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбникам бракує кадрів, тож росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях "медіашколи" з безплатним навчанням.

"Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - наголошують у Спротиві.