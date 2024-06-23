Росіяни вербують підлітків на ТОТ вступати до своїх "медіашкол", - Спротив
Росіяни вербують підлітків на тимчасово окупованих територіях України вступати до своїх так званих медіашкол, аби ті в подальшому працювали у фейкових локальних "медіа"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там розповіли, що росіяни створюють "медіа", які начебто мають бути "голосом місцевих", але ними керують окупанти, а фінансує їх Кремль.
"Росіяни продовжують створювати фейкові локальні медіа на захоплених територіях з метою ізоляції інформаційного поля. За задумом ці медіа, які фінансуються Кремлем, мають бути "голосом місцевих". Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону", - йдеться у повідомленні.
Крім того, загарбникам бракує кадрів, тож росіяни створюють на тимчасово окупованих територіях "медіашколи" з безплатним навчанням.
"Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - наголошують у Спротиві.
- Росіяни на тимчасово окупованих територіях примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про "Велику Вітчизняну війну".
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