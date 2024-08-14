Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Курсантів військових вишів відправили до Херсонської області, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання. Поки 810 бригада намагається вижити у Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів", - пишуть партизани.

За словами представників "Атеш", ймовірно, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться. Росіяни планують зробити наявність бойового досвіду - обов'язковою умовою для випуску з військового училища.

"Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї "практики", - додали в "Атеш"