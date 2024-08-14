Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"
Кібервідділ партизанського руху "Атеш" отримав інформацію, що росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Курсантів військових вишів відправили до Херсонської області, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання. Поки 810 бригада намагається вижити у Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів", - пишуть партизани.
За словами представників "Атеш", ймовірно, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться. Росіяни планують зробити наявність бойового досвіду - обов'язковою умовою для випуску з військового училища.
"Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї "практики", - додали в "Атеш"
- 14 серпня військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.
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