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Головна Війна з Росією Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"

Росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів, - "Атеш"

Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
16:55
Війна з Росією Курсанти в Росії

Кібервідділ партизанського руху "Атеш" отримав інформацію, що росіяни відправили воювати у Херсонську область курсантів

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Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Курсантів військових вишів відправили до Херсонської області, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання. Поки 810 бригада намагається вижити у Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів", - пишуть партизани.

За словами представників "Атеш", ймовірно, що кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться. Росіяни планують зробити наявність бойового досвіду - обов'язковою умовою для випуску з військового училища.

"Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї "практики", - додали в "Атеш"

  • 14 серпня військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що з Покровського, Торецького, Краматорського і Лиманського напрямків росіяни не перекидають підрозділи на Курськ.
Теги:
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курськ
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